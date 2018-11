Die magische Zeit des Chlausens steht bevor. Am kommenden Samstag, 1. Dezember besucht der Samichlaus und seine Schmutzlis unser Dorf und zieht ab Höhe Apotheke durch die Hauptstrasse, via Dorfstrasse zur Antoniuskirche. Start 17.50 Uhr, Kirche 18 Uhr. Der Samichlaus freut sich, wenn viele Leute am Strassenrand stehen und ihn willkommen heissen. Nach der Feier brennt auf dem Kirchplatz ein Feuer und Kinder können ein Versli aufsagen oder ein Lied singen und werden dafür belohnt. Für alle gibt’s Orangenpunsch.

Schön, dich am Samstag dabei zu haben!