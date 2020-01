Budget 2020 und Kredite bewilligt

Im Anschluss an den Gottesdienst mit Gospelchor begrüsste die Präsidentin Frau Hasler 52 Stimmberechtigte der ref. Kirche Meisterschwanden – Fahrwangen zur Kirchgemeindeversammlung. Zu den wichtigsten Traktanden gehörte ein Einblick in den Stand der Strategie; dabei ging es vor allem um Familien und Generationen sowie die unterschiedlichen Formen von Gottesdiensten. Bei den Finanzen standen zwei Kreditanträge neben dem Budget 2020 im Zentrum. Beide Anträge zielten darauf hin, von Fachleuten erarbeitete Grundlagen zu erhalten, um die Sanierung des Kirchturmes sowie die weitere Nutzung des Pfarrhauses voranzubringen. Florian Stern, Ressortverantwortlicher Finanzen, erläuterte anschaulich und kompetent danach die zentralen Punkte des Budgets 2020, das bei gleichbleibendem Steuersatz mit einem kleinen Überschuss abschliesst. Ein Kirchenpfleger und eine Kirchenpflegerin hören auf Ende Jahr auf, ein neuer Kirchenpfleger, David Teichröb, wurde glanzvoll ins Gremium gewählt. Der die Versammlung abrundende Apéro wurde rege benutzt und bildete einen angenehmen Übergang in den Nachmittag des 2. Adventssonntags.