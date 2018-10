VBC Rothrist 1 vs. BTV Aarau 3

Die Saison des Damen 3 beginnt mit einem Auswärtsmatch in Rothrist. Gleich nach dem Trainingsweekend sind die Beine noch etwas schwer und der Kopf noch etwas müde und so starteten wir dann auch in diesen Match. Es stand nach kurzer Zeit 4:0 für den VBC. Den Rückstand konnten wir dann genau so schnell wieder aufholen und es folgte ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bei 17:23 war der Sieg näher bei uns, doch wir mussten noch einmal zittern, als Rothrist bis 21 aufholen konnte. Wir behielten zum Glück einen kühlen Kopf und gewannen den Satz mit 22:25.

In den zweiten Satz starteten wir genau gleich wie im ersten und wir waren wieder nach kurzer Zeit mit 4 Punkten im Rückstand. Durch eine gute Service-Serie von Laura Schirlo konnten wir dann bald auf 8:9 aufholen. Und auch in diesem Satz lieferten wir uns mit Rothrist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Den sich Rothrist in einem heissen Endspurt mit 29:27 für sich entschied.

Mit guten Services von Lisa und Tamara starteten wir dieses Mal besser in den dritten Satz und konnten so mit 5:11 in Führung gehen. Diesen Vorsprung konnten wir dann auch in den sicheren Hafen fahren und gewannen den Satz mit 20:25.

Leider begann der vierte Satz wieder nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und so kam es, dass Rothrist uns mit gleich sieben Services, das Leben schwer machte und so standen wir wieder mit 7:3 im Rückstand. Wir konnten dann zum Glück von den starken Services von Anja profitieren und glichen die Partie auf 8:8 aus. Auch dieser Satz war wieder ausgeglichen, bis es 22:18 für Rothrist stand. Trotz den guten Services von Lisa verloren wir den Satz 25:23. Und die Frage stellte sich: Wer hat die stärkeren Nerven? Rothrist oder Aarau.

Der Anfang des fünften Satzes könnte das Gefühl geben, dass es Rothrist wäre. Wir lagen mit 6:0 hinten. Und schon bald kam der Seitenwechsel bei 8:3. Doch aufgeben stand für uns nicht auf dem Plan. Mit sage und schreibe acht! Services holte uns Samira wieder zurück ins Spiel und so lag der Vorteil mit 9:12 wieder auf unserer Seite. Aber auch jetzt zeigten wir wieder Nerven. 14:13 für Rothrist. Wir holten unsere letzten Reserven raus und entschieden schliesslich den Satz mit 14:16 für uns.

Fazit: Es war ein spannender Start in die Saison mit vielen Aufs und Abs. Und trotzdem sind wir schon heiss auf den nächsten Match am Montag, 22.Oktober in Möhlin, mit hoffentlich besserer Konstanz.

Miriam Brunner