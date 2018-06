Das Weiterbildungszentrum Lenzburg (wbz) wollte von der Polymechaniker-Klasse 3cPM wissen, ob sich die Lernenden ein Jahr vor Lehrabschluss schon für das Thema Weiterbildung interessieren. Acht der fünfzehn Lernenden, darunter die beiden Frauen, haben sich schon Gedanken dazu gemacht. Zwei Lernende gaben zudem Auskunft zum «FassArt»-Projekt.





Stefan Elmiger

«Durch den Wettbewerb lernte ich, im Team ein Projekt zu planen und realisieren. Am schwierigsten war das Koordinieren der individuell ausgeführten Komponenten. Die Schlussarbeiten erledigten wir gemeinsam und fügten die Einzelteile zum House of cats zusammen. Weiterbildung ist zurzeit kein Thema für mich. Ich freue mich darauf, nach der Lehre mehr Zeit fürs Biken zu haben. Deshalb will ich nach dem QV ein Jahr lang «nur» arbeiten. Danach könnte ich mir vorstellen, mich zum Produktionsfachmann weiterzubilden».

Dario Linder

«Mit einer bescheidenen Werkstatt und günstigem Material ein Projekt erfolgreich ausführen, das ist unserem Team gelungen. Gelernt habe ich, dass eine gute Idee alleine nicht reicht. Die Umsetzung der Pläne erforderte Kreativität und manchmal auch Improvisationstalent. Dabei gelang es, die Stärken der einzelnen Teammitglieder zu nutzen. Zurzeit stecke ich meine Energie voll und ganz in die Ausbildung. Ein guter Abschluss hat für mich erste Priorität. Aus diesem Grund habe ich noch keine Pläne für danach. Ich nehme einen Schritt nach dem anderen».

Motorex Wettbewerb

Die Klasse 3cPM der BSL stellte sich dem schweizweit ausgetragenen Motorex-Wettbewerb «FassArt». Aufgabe war es, ein Ölfass in ein Kunstwerk zu verwandeln. Fünf Projekte reichten die angehenden Polymechaniker ein, zwei davon schafften den Einzug in den Final der besten zehn. Zum Schluss hiess es:

House of cats: Rang 3 (VIP-Tickets zum MXGP of Switzerland vom 18. & 19. August 2018, inkl. Verpflegung)

Molykart: Rang 4 (Tickets für das Bergrennen in Oberhallau 25. & 26. August 2018, inkl. je einer Taxifahrt im KTM X-BOW)

Super gemacht, wir gratulieren herzlich!