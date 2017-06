Ein Artikel von Lynn Fauver und Fabienne Lüscher

Alle stehen bereit. Die weiss roten Fähnchen sind gezückt. Die Fackeln brennen und die Vorfreude ist förmlich zu spüren. Der gesamte Bez-Chor Brugg sowie die Eltern der Sängerinnen und Sänger haben seit Wochen auf diesen Moment hingefiebert. Dann, endlich, ist es soweit. Es ist kurz nach 21:00 Uhr, als der Car um die Ecke biegt.

Die vorletzte Woche war für die Bezirksschule Brugg eine spezielle. Das ganze Schulhaus war geschmückt. Überall waren die Farben weiss und rot zu erkennen. Eine riesige polnische Flagge über dem Brunnen zeigte deutlich, dass es wieder an der Zeit ist, dass der polnische Partnerchor “Canto” in die Schweiz, genauer nach Brugg kommen wird. Am Samstag, dem 29.4.17, war es dann soweit. Alle Mitglieder des Bez-Chors Brugg sowie ihr Leiter Simon Moesch standen an der Carhaltestelle bereit. Sobald der Autobus in Sichtweite war, breitete sich auf jedem einzelnen Gesicht ein Grinsen aus. Als die Sängerinnen und Sänger aus Wyrzysk dann nach und nach aus dem Car stiegen, wurden sie mit warmen Umarmungen herzlich empfangen. Nach dem kleinen Fackelzug zum Hallwyler Schulhaus gab es schon das erste gemeinsam gesungene Lied. Anschliessend wurden die Jugendlichen aus Polen den Gastfamilien zugeteilt und nach einem kurzen Apéro ging es für die erschöpften Gäste in ihr Schweizer Zuhause. Nach einer erholsamen Nacht, einer intensiven Probe am Sonntag und dem gemeinsamen Bräteln am Montag stand am Abend für die beiden Chöre und ihre Chorleiter das grosse Konzert auf dem Programm. Am nächsten Morgen ging es für alle am Projekt Teilhabenden den ganzen Tag nach Solothurn. In Solothurn begann der Tag mit einem Spaziergang durch die Verenaschlucht. Nach einer lehrreichen Stadtführung statteten die Sängerinnen und Sänger dem Tadeusz Kościuszko Museum einen Besuch ab. Gegen 18:00 Uhr ging es in die Katholische Kirche Zuchwil. Dort gab es dann noch ein zweites und für diesen Besuch letztens Konzert. Dieses Konzert war, wie auch das in Brugg, in drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil war derjenige der Polen. Bei diesem Teil performte der “Canto” alleine sein Programm. Sie sangen polnische Lieder, die die meisten nicht kannten und trotzdem waren sie begeistert von ihnen. Im zweiten Teil zeigte dann der Bez Chor Brugg sein Programm. Es wurden sowohl englische als auch deutsche Songs vorgetragen. Im dritten Teil zeigten die beiden Chöre schliesslich gemeinsam ihr Können. Sie boten eine Mischung aus deutschen, polnischen und englischen Liedern. Als Abschluss gab es dann noch die beiden Nationalhymnen zu hören.

Am Mittwoch stand bereits der Abschlussabend auf dem Programm. Es wurde ein letztes Mal zusammen gegessen. Man spürte, wie alle Beteiligten den Abend in vollen Zügen genossen. Natürlich wurde auch hier gesungen und gelacht. Kurz bevor die Sängerinnen und Sänger dann wieder heimwärts kehrten, wurden noch Andenken an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Austausches verteilt. Bevor dann endgültig alle im Car verschwanden, wurde der Bez-Chor Brugg, was ihn besonders freute, zu einem erneuten Austausch 2019 eingeladen. Als der Car dann abfuhr, blieb kein Auge trocken und alle freuten sich bereits darauf, ihre neu gewonnenen Freunde 2019 wiederzusehen.