Entgegen dem Lädelisterben in den Städten wurde in Brugg ein neues Fachgeschäft eröffnet. Die boutique gutschlafen bietet gleich gegenüber dem Bahnhof Brugg hochwertige Bettwäsche, Duvets und Kissen sowie Geschenkartikel passend zum Schlafbereich an.

Schlendern Sie durch Brugg und entdecken Sie weitere Perlen, kleine, initiative und kundenfreundliche Läden die Sie mit Freude bedienen!