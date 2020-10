Brötliverteilaktion der CVP Bezirk Laufenburg

Als Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Bevölkerung, hat die CVP Bezirkspartei Laufenburg, am Montag, mit den Grossratskandidaten Werner Müller, Viktor Reimann und Daniele Mezzi beim Bahnhof in Laufenburg Brötli verteilt.

Der Bezirkspartei ist es wichtig, dass sie auch in dieser schwierigen Zeit präsent ist und mit der Bevölkerung in Kontakt treten kann.

Die Bezirkspartei wird noch ein paar Mal anwesend sein. Lassen Sie sich überraschen.