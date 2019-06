Der kreative Jahrmarkt «BRING YOUR OWN» feierte am 22. Juni in Buchs AG seine Premiere. Insgesamt 12 Stände von Jugendlichen betreut, erfreuten die Gäste mit einem vielfältigen Angebot von alten Spielsachen, über Tombola, Klavierkonzerte, Töggeli-Turniere, Tanz-Workshops, bis hin zu hausgemachten Glace Sorten, Waffeln und vielen weiteren Leckereien.

Die Zusammenarbeit der Buchser Jugendarbeit (Jugendarbeit Suhr-Buchs, katholische Pfarrei St. Johannes und die reformierte Kirchgemeinde Buchs-Rohr) trug Früchte: «Wir sind stolz auf unsere Jugendlichen, die mit so viel Elan und Kreativität diesen Markt bestritten haben.»

Nach der Auswertung aller Rückmeldungen wird entschieden, ob es wiederum im nächsten Jahr einen «BRING YOUR OWN» - Markt geben wird.