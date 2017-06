Wie betrifft die Digitalisierung das Gewerbe? Das Hightech Zentrum Aargau gab zusammen mit dem Aargauer Gewerbeverband AGV und dem Aargauer Baumeisterverband Einblicke in die digitale Interaktion mit Kunden, Möglichkeiten zur digitalen Optimierung seines Betriebes und die digitalen Trends im Bauwesen.

Rund 80 Personen – Vertreter aus Industrie, Hochschule und Wirtschaft - folgten an drei Tagen den vielseitigen Vorträgen der Referenten. Bernhard Isenschmid, Technologieexperte im Hightech Zentrum Aargau führte durch die Veranstaltung.

Detailhandel: Wie erreiche ich die digitalen Kunden?

Drei spannende Referenten führten die Zuhörer ins interessante Thema ein. Unter dem Titel «Der gläserne Kunde – Bonusprogramme und Kreditkarten» zeigte Alexander Meili, Senior Executive Loyality, BonusCard.ch auf, welche Daten heute bereits verwendet und welche Kanäle unter Berücksichtigung vom Datenschutz genutzt werden. Markus Peter, Productmanager E-Commerce der Post CH AG machte diese Nutzung anhand diverser Praxisbeispiele gut sichtbar. Ergänzt wurde der Abend durch den Vortrag von Chris Knellwolf, Leiter Marketing von Stiebel Eltron AG, der seine Marketingüberlegungen an langlebigen Produkte gekonnt aufzeigte.

Dienstleister: Wie werde ich digital effizienter?

Thomas Brändle CEO/Founder von Run my Accounts AG zeigte in einem Impulsreferat die Herausforderungen an Unternehmung und Mitarbeiter zu «Buchhaltung 4.0», der Digitalisierung der Buchhaltung und deren Prozesse. Tino Senoner, Geschäftsleiter von Dynajobs AG erklärte diese Auswirkung auf die Personalentwicklung in der Praxis. Hakan Erci, Geschäftsleiter von Threeway AG ergänzte den Abend mit spannenden Einblicken in die Welt der Suchmaschinen und den Herausforderungen, denen man als sich als Unternehmung stellen muss, um optimal gefunden zu werden und die entsprechend attraktive Webseite gestalten zu können.

Im Anschluss an die ersten beiden Veranstaltungen wagten die Teilnehmer einen Rundgang durch die virtuelle Realität, angeboten von Claus Pfisterer, Virtual Valley FHNW. In einem emotionalen Experiment bewegte man sich durch ein Labyrinth, gespickt mit Hindernissen und Effekten, welche vom Betreuer während der Präsentation aktiv gesteuert werden können. Die Interaktion zwischen Besucher und Betreuer soll dem Erlebnis einen Mehrwert bieten. Ein Prototyp ist für KMUs geplant und kann individuell realisiert werden.

Bau- und Baunebengewerbe: Wie wird digital gebaut?

Anschaulich zeigten die drei Referenten Paul Curschellas, Chief Innovation Officer von buildup, Rüdiger Wobst, Senior Projekt Partner von Drees und Sommer Schweiz GmbH und Alexander Haag, CSO von Building Point AG auf, dass die Zukunft der Baubranche in BIM (Building Information Modeling) liegt. Das Bauen mittels BIM vermeidet Informationsverluste und ist ein starkes Planungs- und Realisationstool, das auch beim Betrieb eines Gebäudes grosse Vorteile bringt. Es erfordert aber seinerseits auch neue Prozesse und das kooperative Arbeiten aller Partner. An den Beispielen des Roche Towers in Basel oder der Go Easy Arena in Station Siggenthal wurde erläutert, wie BIM bereits heute genutzt wird. Gemäss den Rednern ist die Zukunft klar: Diese Technologien werden sich mehr und mehr in der Branche ausbreiten.

Anschliessend zeigte Patrik Marty, Responsive AG, und sein Partner, wie sich die zukünftige Wohnung mittels 3D-Brille präsentieren wird. Realitätsgetreu wurde sogar die Umgebung der Wohnung mit einer Drohne ausgemessen, damit auch der Ausblick aus dem Fenster stimmt. Die ganze Animation war so realitätsnah, dass man alle Zimmer und auch die Terrasse begehen konnte und das Gefühl erhielt, in einer wirklichen Wohnung zu sein. Auch Küche, Böden und Tische konnten entsprechend eingefärbt werden und zeigten mit der Lichteinstrahlung, in welchem Ambiente sich das zukünftige Heim präsentieren wird. Ergänzt wurde die Vorführung durch einen 3D-Film mit der Reise durch den Gotthard ins Tessin. Die realitätsnahe Umgebung riss den Besucher in den Bann. Die Einsatzmöglichkeiten für die Zukunft sind vielseitig.

Das Hightechzentrum Aargau verbindet: Ein tragendes Netzwerk zu bilden und es vor allem KMU aus dem Aargau zur Verfügung zu stellen, zählt zu den Hauptaufgaben des Hightech Zentrums. Weitere Informationen auf: www.hightechzentrum.ch