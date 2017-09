91 Senioren hatten sich für die Reise nach Engelberg am 30. August 2017 angemeldet, 6 mussten leider absagen. Die restlichen 85 liessen sich geduldig mit dem Namen anschreiben, bevor sie in die zwei auf dem Schulhausplatz bereitstehenden, grossen Cars einsteigen durften.

Ein Himmelsgeschenk war der strahlend sonnige Tag, aber ebenso all die fröhlichen Gesichter und die angeregten Gespräche während des ganzen Tages.

Nach 2 Stunden wunderschöner Fahrt durch die Landschaft, wurde die grosse Gruppe auf der „Bänklialp“ in Engelberg mit einem feinen Mittagessen empfangen. Gemeinderätin und Organisatorin Silvia Gebhard hiess nun alle zusammen herzlich willkommen. Zwischendurch konnte man während des Essens den schönen Blick auf Engelberg geniessen.

Bald ging es weiter mit Sempach als Ziel. Unterdessen hatte sich ein Krieger in alter Uniform dazugesellt, ein weiterer stieg vor Sempach in den zweiten Bus dazu. Nun gab es eine gemütliche Fahrt durch das Städtchen Sempach mit interessanten Erläuterungen der beiden „alten Krieger“.

Bei der „Wirtschaft zur Schlacht“ wurden die Kapelle und das Winkelried-Denkmal erklärt und bestaunt, bevor es zum gluschtigen Zvieri ging. Gemeinderätin Silvia Gebhard durfte die älteren Jahrgänge ehren, zuerst alle ab 80 Jahre. Der älteste Mann Werner Hiltpold (1930) und die älteste Frau Anna Aeschbach (1931) wurden zusätzlich geehrt und beschenkt.

Erfrischt und gestärkt nahm man die letzte Etappe in Angriff und erreichte um 18.00 Uhr Boniswil. Mit grosser Dankbarkeit, dass man so viel Schönes sehen durfte und den Einsatz der beiden begleitenden Samariterinnen nie gebraucht hatte, gingen alle nach Hause. Es war der letzte heisse Sommertag, und er wird hoffentlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Silvia Gebhard