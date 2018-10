Während in der St. Jakobshalle Weltklassetennisspieler um den Sieg an den Swiss Indoors kämpfen, spielen zwei Nachwuchsteams des traditionsreichen BLTC Basler Lawn Tennis Club in Winterthur um den Schweizermeistertitel bei den Junioreninterclubmeisterschaften. In je 3 Altersklassen bei den Mädchen und Buben haben total über 2000 Mannschaften aus der ganzen Schweiz teilgenommen. Dank je 6 Siegen haben sich die U-18-Mannschaft der Girls und das titelverteitigende U-15-Team der Boys des im Margarethenpark beheimateten Vereins für die Endausmarchung der insgesamt 24 Mannschaften qualifiziert.