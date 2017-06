12 der 21 Kränze erkämpften sich die Aargauer.

2300 Zuschauer verfolgten in Oberdorf das 102. Basellandschaftliche Kantonal-Schwingfest.

Der Schwingklub Waldenburg besteht seit 1917, so gab es einen besonderen Grund ein Kant. durchzuführen das bereits zum sechste Mal in Oberdorf stattfand. Schon früh begannen die Wettkämpfe an diesen sommerlichen Tag. 124 Aktivschwinger zeigten attraktiven Schwingsport auf den vier Sägemelringen in den 6 Minuten Gängen waren angesagt.

Patrick Räbmatter, Strebel Joel und Jonas Brugger mussten den Wettkampf wegen Unfall frühzeitig aufgeben wir wünschen gute Besserung.

Das mehr als 20 Köpfige OK Team Organisierte mit FC Oberdorf ein tadelloses Schwingfest.PA

Herzliche Gratulation dem Neukranzer Christian Siegrist vom SK Lenzburg



Fotos: PA