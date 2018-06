Bischof Clemens Pickel aus Russland besucht Birmenstorf

Das weltweit engagierte Hilfswerk «Kirche in Not» lädt regelmässig Persönlichkeiten aus bedrängten Gebieten zu Besuchen in die Schweiz ein, damit sie von ihren Aufgaben und Sorgen in ihren Heimatländern berichten können. Im Rahmen einer solchen Einladung gastiert der aus Leibzig stammende Bischof Clemens Pickel, Saratow (Südrussland), auch in Birmenstorf, wo er am Freitag, 1. Juni 2018, 09.00 Uhr, in der Kath. Pfarrkirche eine hl. Messe feiern und informieren wird. «Kirche in Not» unterstützt Projekte zur Linderung von Notsituationen in rund 150 Ländern.

Die katholische Kirche in Russland ist arm und ihre Gläubigen mit grossen sozialen Proble­men konfrontiert. Der hohe Gast ist ein vehementer Vertreter der Rechte benachteiligter Menschen und setzt sich für deren Rechte ein. Jugendarbeitslosigkeit, Drogen, Prostitution, Kriminalität gehören zum traurigen Alltag. Das Bistum „St. Clemens“, für welches Bischof Pickel zuständig ist, hat seinen Sitz in Saratow und ist mit 1,4 Millionen Quadratkilometern rund 35 mal grösser als die Schweiz. Bischof Clemens ist seit 2017 Vorsitzender der russi­schen Bischofskonferenz.

Ausländische Hilfe ist unentbehrlich – Hoffnungen auf junger Generation

Die wirtschaftliche Situation in Russland ist gross und bedeutet für viele Menschen ein Leben unter dem Existenzminimum. Aufgrund mangelhafter Ernährung sind Krankheiten weit ver-breitet. Vor allen in abgelegenen Dörfern und Russlands werden die Einwohner mit äusserst schwierigen Lebenssituationen konfrontiert. Viele von ihnen sind obdachlos und leben bei Temperaturen von minus 40 Grad auf der Strasse. Je länger die aktuelle Wirtschaftskrise an­hält, desto mehr leidet die benachteiligte Bevölkerung unter deren Folgen.

Trotz riesiger Probleme geben Bischof Pickel und die mit ihm zusammenarbeitenden Priester und Ordensleute die Hoffnung nicht auf. Diese beruht zu einem grossen Teil auf der Jugend, denn die jungen Menschen möchten wirklich glauben und aktive Christen sein“, ist Bischof Clemens Pickel überzeugt. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich «Kirche in Not» im Osten Europas und will auch weiterhin ihren Brüdern in deren Armut beistehen. Priester und Schwestern erhalten dringend benötigte Existenzhilfe oder ein Fahrzeug, um weit entfernt lebende Gläubige besuchen zu können. – Der Bischof wird über Vieles aus seiner Heimat zu berichten haben. Jedermann ist herzlich zum Besuch der Messfeier und anschliessender Begegnung mit dem Bischof eingeladen.

Stefan Treier