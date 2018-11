Computeria Dietikon vom 29.11.2018

Weisse Handschuhe, zwei Keile, ein Deckglas, ein Selfie-Stick und ein Handy, „Alles Dinge, die Sie zu Hause haben!“ so der Referent „ Das genügt, um ihre alten Familienalben oder ihre Lieblingsfotos der Nachwelt zu erhalten!“. Rund drei Dutzend Seniorinnen und Senioren kamen aus dem Staunen nicht heraus, als ihnen Peter Kunz seine Mittel für die hauseigene Digitalisierung von Familienalben, Fotos und alten Büchern präsentierte. „Noch nie war es so einfach, und in Zukunft wird es noch einfacher sein, denn die Entwicklung verläuft rasant!“

An diesem von der Computeria Dietikon organisierten Anlass im Kulturraum des Alters- und Gesundheitszentrums Ruggacker mussten zunächst zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden. Wer meint, dass Seniorinnen und Senioren das digitale Zeitalter im besten Fall noch mit einem Grosstastenhandy schaffen, wäre wohl an diesem Nachmittag eines Besseren belehrt worden, denn auf die Frage des Referenten „Hat jemand von Ihnen allenfalls einen Scanner zu Hause?“ streckten beinahe die Hälfte der Anwesenden ihre Arme hoch! „Einen Scanner brauchen Sie aber nicht! Alles was Sie benötigen, ist Ihr Smartphone mit einem der heute zum Download angebotenen App sowie ein einfaches Bildbearbeitungsprogramm, das Sie gratis herunterladen können!“.

Peter Kunz ist seit diesem Jahr im Computeria-Team dabei; er konnte als neuer Webmaster des Seniorenrates Dietikon gewonnen werden. Der Referent schilderte, dass alles mit seinem Ahnenforschungsprojekt begann, welches er auf den Zeitpunkt seiner Pensionierung geplant und in Angriff genommen hatte. Alte Bücher im Staatsarchiv zu kopieren sei aber nur mit seinem Handy praktikabel gewesen. Seine Technik habe er ständig weiterentwickelt. Verblüfft nahmen die Anwesenden zur Kenntnis, dass ein Selfie-Stick zu einem Repro-Halter und ein kleiner Handy-Kopfhörer zu einem Kamera-Fernschalter umfunktioniert werden kann. Mittlerweile hat er allerdings das Handy durch seine Spiegelreflexkamera ersetzt. Bei der heute geschilderten Anwendung sei aber fast kein Qualitätsunterschied mehr zu den heutigen Handykameras auszumachen.

Alte Fotos müssen nicht einzeln mit einem Scanner digitalisiert werden. Einmal eingerichtet fotografiert Peter Kunz ganze Albumseiten. Er gab wertvolle Tipps, wie die Dateien geordnet, abgelegt und bearbeitet werden können. Je nach App können die Bilder sehr rasch sortiert, bearbeitet und mit Familienmitgliedern und Freunden geteilt werden. Seine Vortragsunterlagen mit vielen Hinweisen stehen zum Download bereit auf der Webseite des Seniorenrates Dietikon www.seniorenrat-dietikon.ch /Computeria.

Die „Antrittsvorlesung“ von Peter Kunz, der vom anwesenden Computeria-Team und von Seniorenratsmitgliedern unterstützt wurde, war ein voller Erfolg. Viele der Anwesenden wünschten einen Fortsetzungskurs (Bildbearbeitung), weshalb die Leiterin der Computeria, Margrit Meier-Bozian, ankündigte, dass dieser Kurs gerne in das Programm 2019 aufgenommen werde.

Hansjörg Frei, Seniorenrat Dietikon