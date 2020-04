„If You Can’t Go Outside, Go Inside!“

Die Coronakrise mit den einhergehenden massiven Einschränkungen bringt viele Selbständigerwerbende, Kleinbetriebe und KMU’s an den Rand der Verzweiflung. Viele fürchten um ihre Existenz. Aber können wir, dürfen wir dem Virus wirklich so viel Zeit der gewollten Untätigkeit schenken, in der Kreativität und Intelligenz brachliegen, während wir auf eine Lockerung der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen warten?

Oder ist es möglich, mit einer positiven und zukunftsgerichteten Grundhaltung von «I will survive!» kreativ mit Social Distancing, Corona-Quarantäne und Ausgangssperre umzugehen? Und bietet die Corona Krise vielleicht gar ungeahnte neue Chancen?

Als selbständig arbeitende Yogalehrerin im Yogastudio Hatha Yoga Lenzburg (www.yogaundbewegung.ch) war die bisherige Online-Präsenz meiner Yogakurse und Workshops auf Homepage und Instagram (tanjayoga) beschränkt. Digital Teaching war für mich bis zu diesem Zeitpunkt eine komplett fremde Welt und die technischen Herausforderungen schreckten mich ab.

Aber aussergewöhnliche Situationen erfordern manchmal aussergewöhnliche Massnahmen. Den Kontakt und die Verbundenheit mit meinen langjährigen Teilnehmern wollte ich auch weiterhin pflegen können und so habe ich bereits in der zweiten Woche nach dem «Lockdown» Online Live Yogastunden über das Programm «zoom» angeboten. Aufgrund der starken Nachfrage und der positiven Rückmeldungen der bis zu 25 TeilnehmerInnen pro Stunde habe ich das Angebot mittlerweile ausgeweitet und biete wöchentlich mehrere Yogakurse online an.

Ich bin begeistert, wie sich die TeilnehmerInnen freudig zur gemeinsamen Yogastunde über die Bildschirme begrüssen und ein reger Austausch der Verbundenheit stattfindet. Zudem finden sich plötzlich auch TeilnehmerInnen von Zielgruppen ein, die sich bei einem regulären Angebot in unserem Yogaraum kein Zeitfenster freimachen, nun aber bequem von zu Hause aus, den Online Stunden folgen können (man denke z.B. an Mamis mit noch kleinen Kindern).

Zu Beginn war die Umstellung in die digitale Welt für einige TeilnehmerInnen, wie auch für mich selbst, eine Herausforderung. Das sich Zurechtfinden mit den technischen Hilfsmitteln war schwierig und unerwartet wurde mein «Yoga Business» zum Familienbetrieb. Unser Sohn war dafür besorgt, dass ich ein starkes und stabiles WLAN zur Verfügung hatte und mein Mann übernahm den technischen Support am Telefon für TeilnehmerInnen, die Probleme beim Einloggen ins Programm bekundeten. Das wertschätzende Feedback der TeilnehmerInnen bestätigt mich in meiner inneren Motivation weiterzumachen und auf die Herausforderungen der momentanen Situation angepasste Yogastunden vorzubereiten: «Ich habe seit Wochen zum ersten Mal wieder durchgeschlafen» oder «Ich fühlte mich schon lange nicht mehr so entspannt».

Momentan weiss ich nicht, ab wann wir wieder im gewohnten Rahmen mit der Gruppe Yoga praktizieren dürfen. Auch wenn ich mich auf diese Zeit freue, sehe ich in der jetzigen Situation zahlreiche Lernfelder und Entwicklungschancen. So bin ich überzeugt, dass jeder für sich eine Menge dafür tun kann, dass die „Corona-Krise“ nicht auch zur persönlichen Krise wird. Wenn der Weg nach draussen versperrt ist, versuche einen Weg einwärts zu finden und übernimm die Verantwortung für das eigene Handeln, das eigene Wohlbefinden und das eigene Leben.