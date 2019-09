Am Samstag, 21. September sind wir wieder am „Zeininger Märt“ vertreten. Besuchen Sie uns an unserem Bücherstand vor der Bibliothek und sichern Sie sich interessante Medien zu sehr günstigen Preisen.

Während den Herbstferien vom 27. September bis 13. Oktober ist die Bibliothek geschlossen. An der letzten Ausleihe vor den Ferien, am Donnerstag, 26. September haben Sie von 16.00 bis 19.00 Uhr Gelegenheit, Medien in unbegrenzter Zahl auszuleihen. Ab Montag, 14. Oktober ist die Bibliothek wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Nicht vergessen: Am Donnerstag, 19. September ist um 16.30 Uhr die erste Geschichtenstunde im Herbst in der Bibliothek Zeiningen.