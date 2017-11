Auch in diesem Jahr möchten wir uns bei unserer zahlreichen Leserschaft für ihre Treue bedanken. Wie üblich haben wir uns für die Vorweihnachtszeit etwas Spezielles ausgedacht.

An jedem Tag im Advent liegt irgendwo in Gränichen – an öffentlichen, für alle gut zugänglichen Stellen – ein Päckchen mit einer Überraschung aus der Bibliothek.

Halten Sie die Augen offen, vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Findern. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Suchen!