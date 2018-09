Vor 5 Monaten wurde die erste Ausgabe des Biberister Magazines "Marti Magazin" veröffentlicht. Dank vielen positiven Reaktionen im deutschsprachigen Raum, wird das Magazin weitergeführt und durfte schon viele Prominente Persönlichkeiten begrüssen.



In der 5. Ausgabe wird Elena Carriére das Cover zieren, welche in der 11. Staffel von Germany's next Topmodel das Final erreichte. Auch Topmodels wie Manuela Tatjana Frey und Fotografen wie Fabian Schuster und Ann Solie sind in der nächsten Ausgabe vom Marti Magazin vertreten.



Die Chefredaktion wird bei Christoph Marti bleiben und demnächst wird auch der Vertrieb der Print-Ausgaben vergrössert. Marti möchte jedoch auch vermehrt mit regionalen Gästen arbeiten, um das Magazin auch heimisch wirken zu lassen.