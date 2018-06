Die Marke Christoph Marti der JEP Switzerland LCC mit dem Sitz in Biberist (SO) hat am 31. Mai 2018 die zweite Ausgabe des Marti Magazines veröffentlicht. Mit dem Magazin, welches über die Vertriebspartner Issuu und Peecho NL publiziert werden, erreichte die erste Ausgabe schon über 20‘000 Ansichten. Bei der zweiten Ausgabe werden mehr geschätzt. Das Magazin spricht mit dem Inhalt das Zielpublikum zwischen 13-30 Jahre an. Hauptsächlich wird über Themen wie Fashion, Lifestyle und People's geschrieben. Alle Informationen und das Magazin finden Sie unter www.martimagazine.com