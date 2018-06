Im Jahr 2005 wurde der Bezirks-Sängertag letztmals in Neuenhof mit grossem Erfolg durchgeführt. Seither hat sich in unserer Gemeinde einiges geändert. So konnte im vergangenen Jahr, nach der gelungenen und grosszügigen Erweiterung und Renovation der Schulanlagen auch eine ganz tolle Aula bezogen werden. Der Männerchor ist stolz, dass die Vorträge der Chöre in diesem wunderschönen Gebäude, mit entsprechender toller Akustik, durchgeführt werden dürfen.

Teilnehmen werden 15 Chöre, davon 2 Jugendchöre aus dem Bezirk Baden. Bestimmt werden die ca. 300 Sängerinnen und Sänger am Sonntag, 24. Juni 2018 ihr Bestes geben. Geniessen Sie ein paar erlebinsreiche Stunden in der neu erstellten Aula an der Zürcherstrasse in Neuenhof.

Weitere Informationen und Festführer auf

www.männerchor-neuenhof.ch