Die gute Laune der Seniorenturner von Bettwil und deren Freunde störte der lang ersehnte Regen nicht, als sie sich am Freitag, 24. August um 8.15 Uhr beim Chäsiplatz für den traditionellen Ausflug trafen. Eine interessante Reise in die Innerschweiz stand bevor und führte von Bettwil über Hitzkirch, Römerswil, Sandplatten nach Bärtiswil zum von der Kirchenpflege offerierten Kaffeehalt im Restaurant „Chärnsmatt“. Auf der Weiterfahrt über Emmenbrücke und durch die Stadt Luzern wurden viele Erinnerungen geweckt und das Staunen über die Bautätigkeit entlang der Strecke war gross. Weiter ging es über Horw, Stansstad, Ennetbürgen, Buochs, Beckenried hinauf nach Seelisberg. An Informationen über den Vierwaldstättersee, die Schifffahrt und militärische Tätigkeit der Genietruppen auf und am See, gespickt mit Erinnerungen und Episoden fehlte es auch nicht.

Dass sich der Tourismus in der Innerschweiz viel einfallen lässt um Besucher anzulocken, zeigte sich in Seelisberg. In der „Pauschale Seelisberg“, waren ein gutes Mittagessen im Hotel Bellevue, die Fahrt mit der Standseilbahn zur Treib hinunter und die Schifffahrt enthalten. Viele der Teilnehmer kannten den Ort Seelisberg und die Gegend nicht und da sich auch das Wetter der guten Laune anpasste, konnte der Aufenthalt und die schöne Aussicht genossen werden. Die Schifffahrt von der Treib, vorbei am Schillerstein, dem Rütli, der Tellsplatte und den hohen Felswänden nach Flüelen bei Sonnenschein war interessant und Erholung pur. In Flüelen empfing Urs Teufer anschliessend die Reisegruppe für die Weiterfahrt über die Axenstrasse, Brunnen, Gersau nach Küssnacht zum Zvierihalt im Restaurant Frohsinn.

Das letzte Teilstück gestaltete sich ruhig, spürten doch einige bereits etwas die lange Reise und auf „Schleichwegen“ wich Urs dem Feierabendverkehr aus und so kehrte die Reisegruppe ohne „Staustehen“ mit vielen neuen Eindrücken nach Bettwil zurück. Mit dem Dank an die beiden Organisatorinnen Vreni Meier und Edith Huber endete ein interessanter und sehr schöner Ausflug.