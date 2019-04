Bettina Lutz engagiert sich bereits seit rund 15 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Gemeinde. Sie hat in dieser Zeit die verschiedenen Aufgaben mit Beharrlichkeit, Weitsicht und grossem Engagement wahrgenommen und dabei auch die gesteckten Ziele erreicht. Mit ihrer Ausbildung zur Juristin, als Familienfrau und ihren guten Kenntnissen über die Abläufe innerhalb der Gemeinde bringt sie sehr gute Voraussetzungen mit, um die anspruchsvollen und vielfältigen Aufgaben als Gemeinderätin und als Gemeindeammann anzugehen. Sie ist sich gewohnt, in Varianten zu denken, verschiedene Alternativen abzuwägen und damit zielorientiert Lösungen anzustreben und umzusetzen. Sie arbeitet gerne im Team, bringt sich ein und kann gut zuhören, um so optimale Ergebnisse für verschiedene Problemstellungen zu erzielen. Sie versteht es sehr gut, die Kernpunkte von Problemen verständlich darzulegen und sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Dank ihrer aufgeschlossenen Art im Umgang mit Menschen wird sie sich gut in den Gemeinderat und andere Gremien integrieren können. Meine Stimme gebe ich ihr gerne, sowohl für den Gemeinderat wie auch als Gemeindeammann.

Erich Schmid

Einwohnerrat Obersiggenthal