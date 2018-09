An einem Tag im Jahr den Akzent auf Dank, Busse und Gebet zu legen, das macht den bis anhin gesetzlich verankerten Eidgenössischen Bettag aus. So gestaltet auch die Katholische Kirche in Frick den Bettagsgottesdienst immer mit etwas Besonderem. In diesem Jahr ist CVP Schweiz-Präsident Gerhard Pfister zu Gast am 16. September 2018 um 10.45 Uhr.

Kirche - Bettag - Politik, diese Themen hängen eng beieinander und so lag es nahe, CVP Schweiz-Präsident Gerhard Pfister anzufragen für einen Beitrag zum Gottesdienst. Spontan sagte er zu und man darf gespannt sein auf seine "Predigt", ein etwas anderer Auftritt, als er sonst gewohnt ist.

Der Männerchor Frick begleitet den Gottesdienst musikalisch und im Anschluss offeriert die Katholische Kirchgemeinde einen Apéro.