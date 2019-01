Eine unerwartet grosse Gruppe mit Pfarrer Stefan Lobsiger und 50 Männern erlebte eine sehr interessante Führung durch das technologisch führende Unternehmen.

Emaform wurde 1982 durch Eduard Maurer gegründet und wird seit über 10 Jahren vom neuen Eigentümer, Jürg Fischer, Ing. ETH, zusammen mit einem sehr erfahrenen Kader erfolgreich geführt.

Die Firma hat sich stets weiterentwickelt und ist heute mit 70 meist langjährigen Mitarbeitern/innen ein wichtiger und beliebter Arbeitgeber im mittleren Wynental.

Mit einem dynamischen Team sowie laufenden Investitionen in Prozessabläufe und hohe Qualitätsstandards ist man für die Zukunft gut gerüstet und zuversichtlich.

Man ist bestrebt und motiviert das Unternehmen in der Branche als schweizweit führendes Produktionsunternehmen weiterhin im angestammten Spezialgebiet zu positionieren. Das ist eine erfreuliche Entwicklung in Anbetracht der sich leider ausbreitenden Deindustriealisierung in der Schweiz und dem damit verbundenen Verlust von Arbeitsplätzen und Know How.

Emaform ist ein wichtiger Zulieferer von technischen Formteilen aus Polyurethan (PUR) für die Industrie. Mit einer flexiblen Fertigung werden Formteile von 50 Gramm

bis über 20 kg produziert. Die Teile können in der eigenenen Lackiererei fertig lackiert werden. Im weiteren kann die Emaform ihren Kunden auch Montagearbeiten wie Komponenten einkleben und Vormontieren anbieten. Wichtige Abnehmer sind

renommierte Medizinalfirmen, z.B. Spitaleinrichtungen, sowie ein sehr grosser Hersteller von Müllerei-Anlagen, bzw. Lebensmittelsektor.

Ein bekanntes Produkt ist der Vitra Panton Chair der aus einem Stück gefertigt ist und weltweit mit Designerpreisen ausgezeichnet wurde. Bei diesem Freischwinger-Stuhl handelt es sich um einen Klassiker der Möbelgeschichte.Die Herstellung ist sehr anspruchsvoll und spricht für das grosse Know How bei Emaform.

Durch das Mischen der flüssigen Rohstoffe Poyol und Isocyanat entsteht durch eine chemische Reaktion Polyurethan. Über einen Mischkopf werden die Flüssigkeiten raffiniert vermischt und direkt in die Form eingetragen, wo das Gemisch zu Formteilen aushärtet. Dazu braucht es aber eine aufwendige technische Infrastruktur verbunden mit viel Erfahrung und Wissen der Mitarbeiter/innen.

In Anschluss an die Besichtigung offerierte Emaform einen von Gildo und Inge Lafranchi schön präsentierten und gepflegten Apéro mit feinen Häppchen.

Ganz den hohen Qualitäts-Standards der Emaform entsprechend.

Wir bedanken uns bei Emaform ganz herzlich für die Besichtigung und den Apéro.