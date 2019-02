Bergwandergruppe Olten

Winterwanderung Grächen - Bärgji

Wer einen prächtigen Wintertag mit der Bergwandergruppe Olten im Wallis erleben wollte musste früh aus den Federn. Aber für 25 Winterwanderer war das kein Problem. Gutgelaunt reiste die Schar mit Helena und Werner Studer nach Grächen. Nach dem Startkaffee in der gemütlichen Lounge des Hotels Grächerhof war wohl bei allen der letzte Rest Müdigkeit vertrieben. In bester Wanderlaune machte man sich auf den Weg. Das frühlingshafte Wetter hatte dem Schnee arg zugesetzt. Die Eisglätten auf dem Wanderweg waren anfangs mit viel Häckselmaterial angereichert. Bald mussten jedoch alle die Schuhkrallen, mehr oder weniger mühevoll, montieren. Ziemlich konzentriert staksten wir auf dem vereisten Pfad auf und ab durch den winterlichen Wald. Dazwischen genoss man die Aussicht Richtung Embd, Törbel und Moosalp, oder zu dem keck in den Himmel ragenden Bietschhorn. Noch ein kurzer Aufstieg und schon war unser Ziel, die Bärgji-Alp, erreicht. Im gleichnamigen Restaurant konnten sich alle etwas Leckeres zu MIttagessen bestellen, die Sonne und die wunderbare Rundsicht auf der Terrasse geniessen. Der Abstieg zurück nach Grächen war kurz und problemlos. Schon bald sass man auf der nächsten Sonnenterrasse im Hotel Walliserhof beim Schlusstrunk. Die Heimreise verlief ohne Zwischenfälle, wohlbehalten und zufrieden kam man in Olten an.

Programm und Informationen erhält man unter:

www.bergwandergruppe-olten.ch Auskünfte unter 079 570 05 02 oder mittels E-Mail an wernerstu@bluewin.ch.

Edith Meier