Bergwandergruppe Olten

Vom Garichtisee zur Legler-Hütte

Wetterbedingt musste die Bergwandergruppe Olten eine Pause einlegen. Die geplante Tour zur Leglerhütte konnte aber wieder bei besten Bedingungen durchgeführt werden. Im Morgengrauen trafen sich 23 Wanderbegeisterte mit Helena und Werner Studer im Bahnhof Olten. Nach ein paar Mal umsteigen erreichte man den Ausgangspunkt Mettmen, umgeben vom vermutlich ältesten Naturschutzgebiet der Erde. Schon 1548 wurde es von der Landsgemeinde Glarus zur Schutzzone für Wild und Pflanzen bestimmt. Hier thront auch hoch über dem Tal das kürzlich erbaute, moderne, aber heimelig in Holz gehaltene Berghotel Mettmen.

Nach dem Startkaffee begann der vorerst gemütliche Aufstieg über die alten Staumauern des Garichtisees. Zusehends wurde es aber steiler, steiniger und schliesslich führte der Pfad noch durch eine felsige Passage. Ganz unerwartet tauchte zur Freude aller die auf 2273 m ü.M. gelegene Leglerhütte in der Senke auf. Dank einer speditiven Bedienung waren alle schnell kulinarisch versorgt. Die feinen, im Hüttenofen gebackenen Kuchen gingen im Nu weg. Zum Glück verzogen sich die plötzlich aufgetretenen Nebelschwaden wieder, und man konnte eine prächtige Rundsicht auf 192 Berggipfel geniessen, bekannt natürlich der Glärnisch mit dem Vrenelisgärtli. Auch die glasklaren, kleinen Bergseen in der unberührten Natur zogen uns in ihren Bann.

Nach der Mittagspause forderte der etwas ruppige Abstieg nebst Konzentration auch unsere Beinmuskeln, aber die Wanderstöcke leisteten gute Dienste. Den Weg säumten noch wenige zarte Blumen, die Landschaft zeigte sich jedoch in sattem Grün. Gerne genoss man nochmals auf der Terrasse des Berghotels Mettmen den Schlusstrunk, bevor es mit der Seilbahn wieder rasant talwärts ging.

Es war ein unvergesslicher Wandertag in einer Region, die nebst dem berühmten Schabziger auch ein reizvolles Wandergebiet anbieten kann.

Edith Meier