Bergwandergruppe Olten auf dem Fricktaler Höhenweg

von Rheinfelden über den Sonnenberg nach Zeiningen

Als schöne Herbstwanderung hatten Helena und Werner Studer mit der Bergwandergruppe die erste Etappe des Fricktaler Höhenwegs vorgesehen. Für einmal war die Anreise für die 20 Wanderfreunde nach Rheinfelden kurz. Im Restaurant „Schützen“ erwartete man uns mit Kaffee und Gipfeli. Danach gab es noch eine kleine Busfahrt durch’s Städtli zu unserem Startpunkt.

Leicht ansteigend folgten wir dem Waldweg, vorbei an einem idyllischen Weiher, bis hinauf zum Galgen. Dieser Platz gab eine tolle Rundsicht frei auf Magden, Rheinfelden und auf die zahlreichen umliegenden Hügel. Es war warm und nur der buntfarbige Wald erinnerte an den Herbst. Weiter ging es gemächlich dem Sonnenberg entgegen. Das letzte Teilstück war noch recht anstrengend. Bald war das Ziel, das Naturfreundehaus Sonnenberg, jedoch erreicht. Ein sehr schön angelegter Picknickplatz lud zum Verweilen ein. Die meisten erklommen natürlich noch die 99 Stufen zur Plattform des Turms. Sie wurden mit einem sensationellen Ausblick bis Basel, in den Schwarzwald, ins Passwanggebiet oder auf die Wasser- und Gislifluh belohnt.

Nach dem Gruppenbild stieg man auf gutem Weg direkt nach Zeiningen ab. Beim Schlusstrunk im Restaurant „Taube“ liess die Gruppe den gelungenen Wandertag ausklingen.

Programm und Informationen erhält man unter:

www.bergwandergruppe-olten.ch Auskünfte unter 079 570 05 02 oder mittels E-Mail an wernerstu@bluewin.ch.

Edith Meier