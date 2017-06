Nach dem gemütlichen Morgenessen marschiert die Gruppe bergwärts. Die aufgehende Sonne wärmt schon die ersten Felsen. Die Kletterei kann beginnen: Standplatz einrichten, sichern, klettern, Seil einziehen. Gipfel erreicht, ein Handschlag, ein Lächeln, der Gipfel gehört dir!

Dies nur einige Stichworte, was man im J+S Bergsteigerlager der Naturfreunde Aargau alles erleben kann. Das Lager findet vom 22. Juli bis 29. Juli in Realp statt, im Gebiet des Furkapasses am Gotthard mit Klettern und Hochtouren.

Das Lager steht allen Jugendlichen der Jahrgänge 1997 bis 2007 offen. Anfänger und Fortgeschrittene werden von Bergführern und erfahrenen J+S Leitern in kleinen Gruppen in die Technik des Bergsteigens und Felsklettern eingeführt oder darin weitergebildet.

Fast alle Ausrüstungsgegenstände können unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

Programme und Auskünfte sind erhältlich bei der Lagerleitung, Christian Braun unter kurschef@naturfreunde-aargau.ch oder auf der Lagerhomepage www.bergsteigerlager.ch.