Sportschützen Albisrieden-Urdorf

In der 50-m-Schiessanlage „Bergermoos“ der Sportschützen Albisrieden-Urdorf ist eine weitere grosse Bauetappe abgeschlossen worden. Im Beisein geladener Gäste und Vereinsmitglieder konnte die Umgestaltung des ehemaligen 300-m-Schiesstandes in einen modernen Eventraum nach rund anderthalb jähriger Bauzeit eingeweiht werden. Auf 300-m kann im „Bergermoos“ trotzdem weiter geschossen werden, ein Stock höher beim Feldschützenverein Birmensdorf.

Schlichte Feier

Hunderte Frondienststunden, viele Schweisstropfen und etwas Kapital waren für die Meisterleistung erforderlich. Der grosse Aufwand hat sich zweifellos gelohnt, es entstand ein Bijou. Darin waren sich bei der schlichten Einweihungsfeier alle einig. Vereinspräsident Albert Buchwalder sagte bei der Begrüssung dass die Inbetriebnahme des umgestalteten 300-m-Standes ein grosser Moment sei und dankte dem Gemeinderat Urdorf (anwesend war Andreas Herren, Ressort-Vorstand Sicherheit), Architekt Peter Mäder und allen Vereinsmitgliedern für die grosse Unterstützung und Fronarbeit. „Ich bin als Sportschützenpräsident stolz auf eine solche Truppe“, unterstrich er.

Vieles ist neu im Bergermoos

Als vor rund dreieinhalb Jahren die Sportschützen Albisrieden vom „Hasenrain“ in Zürich-Albisrieden in die Kleinkaliber-Anlage „Bergermoos“ zügelten und sich mit den inaktiven Sportschützen KK 74 des ehemaligen Feldschützenvereins Urdorf zusammenschlossen dachte wohl noch niemand ernsthaft daran, was alles auf sie zukommen sollte. Neben der Erfüllung der rechtlichen Vorschriften und Gesetzmässigkeiten beim Zusammenschluss auf der administrativen Seite stand bald einmal die Restaurierung der 50-m-Schiessanlage (mit dem Einbau der elektronischen Scheibenanlage und des Kugelfangsystems), sowie die Erneuerung von Schützenstube und Küche, die über eine lange Zeit unbenutzt waren, im Arbeitsfeld.

Ein massiver Brocken

Schliesslich fiel Mitte des letzten Jahres der Startschuss zur Umgestaltung des ehemaligen 300-m-Standes. Für die Baubewilligung mussten erst neue Baupläne, grosszügig von Sportschützenkollege Peter Mäder ausgearbeitet und gezeichnet, eingereicht werden, ehe es vom Gemeinderat Urdorf „grünes Licht“ gab. Der grösste Brocken waren zweifellos die Betonblöcke bei den Lägern, die mit dem Kompresser herausgebrochen, herausgespitzt oder mit Steinschlägern herausgeschlagen werden mussten. Enorme „Happen“ waren überdies der Einbau der Fensterfront anstelle der Klapptore, die Auswechslung der Deckenplatten, die Verlegung des neuen Bodens, die Abgrenzung des Geräteraums, sowie die Einrichtung der Anrichtebar und die Installation der Warm-und Kaltwasseranschlüssen.

Zur Vermietung frei

Nachdem auch die Möbelierung eingerichtet ist und ausreichend Geschirr- Gläser- und Bestecksortimente zur Verfügung stehen, kann der Eventraum ab 2018 für Anlässe jeglicher Art gemietet werden. Auskunft gibt Sportschützenpräsident Albert Buchwalder, Kelleramtstr. 13, 8905 Arni. - Tel: +41 56 634 27 88 - E-Mail: albert.buchwalder@wsl.ch.