Malerische, naturbelassene Uferwege und beim Schloss Hallwil wieder eine besondere Attraktion, die Schlosspassage! Das OK Hallwilerseelauf rüstet sich für den Grossanlass.

Nur noch zwei Monate und der Herbstklassiker im Seetal geht wieder über die Bühne! Am 12. Oktober findet der Hallwilerseelauf bereits zum 45. Mal statt! Auch dieses Jahr werden über 7000 Sportlerinnen und Sportler an den Hallwilersee pilgern. Das einzigartige Lauferlebnis am Wasser begeistert ambitionierte Laufcracks ebenso wie jugendliche und erwachsene Hobbyläuferinnen und –läufer. Die wunderbare Seeumrundung erfreut sich einer grossen Beliebtheit!

Der Hallwilerseelauf 2019 führt wiederum durch das idyllische Wasserschloss Hallwyl. Bei Kilometer 14 der Halbmarathonstrecke biegen die Laufbegeisterten ins historische Schlossgemäuer ein. Dort schickt die Aargauer Band "Unique" die Läuferinnen und Läufer mit motivierendem Sound ins Finale nach Beinwil am See.

Das OK um Präsident Roli Müller scheut keinen Aufwand, damit der Laufevent für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Der "Aargau Topsport"-Anlass ist weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt und die Rahmenbedingungen konnten laufend optimiert werden. Der Lauf ist ein beliebtes Highlight unter den Aargauer Grossanlässen.

Auch in diesem Jahr profitieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von vielen organisatorischen Finessen: Dazu gehören, das Versenden der Startnummern und Startunterlagen kurz vor dem Lauf, der Start des 10 km Laufs beim Schloss Hallwyl, Duschen und Garderoben am selben Ort sowie Park&Ride mit Shuttleservice von den Parkplätzen in Reinach, Gratis Anreise mit dem ÖV, ausserdem stehen ausreichend mobile Toiletten im ganzen Wettkampfgelände zur Verfügung. Wie immer ist der vom Swisslos-Sportfonds Aargau und der Migros unterstützte Finisherpreis ein Markenzeichen der Seeumrundung: Alle Teilnehmer/innen der 45. Austragung erhalten funktionelle Laufhandschuhe in den trendigen Farben des Hallwilerseelaufs!

Starke Hauptsponsoren

Die Migros und die Groupe Mutuel sind auch in diesem Jahr die beiden Presentingpartner des Laufs. Der Hallwilerseelauf ist stolz, von der grossen Erfahrung sowie dem Knowhow der beiden Partner profitieren zu können. Sehr beliebt sind auch die von der Migros gesponserten Afterrace-Bananen oder der Migros myrun Finisher Clip.

Das OK erwartet wieder einen Grossaufmarsch von begeisterten Sportlerinnen und Sportlern

Teilnehmermässig geht das OK wiederum von 7000 Teilnehmenden aus. Darum wird auch in diesem Jahr die Anreise mit dem im Startgeld inbegriffenen Gratisticket der SBB propagiert.

Unsere Gäste aus nah und fern sind sich einig: Der Hallwilerseelauf ist und bleibt das unvergleichliche Naturerlebnis um den schönen Hallwilersee!

Kategorien

Halbmarathon, Erlebnislauf 21.1 km, 10 Km Lauf, 3er-Teamrun- und Coupleslauf, Nordic Walking/Walking 10 km und 21.1 km, Generation M Schülerläufe.

Infos

www.hallwilerseelauf.ch