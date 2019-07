Der Beginn dieser Sommerferien bedeutet für euch auch ein wichtiger Abschnitt in eurem Leben.

Miriam; du hast deine Berufslehre als Fachfrau Betreuung hervorragend abgeschlossen - Chapeau!

Maja; du hast noch ein anspruchsvolles Jahr in deiner Ausbildung zur Automobilfachfrau vor dir - du schaffst es!

Tobias; du hast deine Schulzeit hinter dir und fängst nach den Sommerferien am PSI die Ausbildung zum Elektroniker an - guter Start!

Wir sind so stolz auf euch und wünschen euch viel Erfolg und Zufriedenheit bei dem was ihr anpackt. Macht weiter so!

Eure Eltern Pia & René