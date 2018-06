Pirmasens war das erste Ziel, das wir anstrebten. Ein kundiger Stadtführer nahm uns mit durch die schöne Schuh-Stadt auf die sogenannte „Schlabbetour“. (Schlabbe steht für einen Schlappschuh wie wir dies kennen als Badeschuh oder Flip-flop). Zum Anfang kamen wir zum historischen Gebäude der ehemaligen Post, die im zweiten Weltkrieg zu Schutt und Asche fiel. Diese wurde aufgebaut, wird aber heute zweckentfremdet genutzt. Die vor dem Gebäude in Bronze gegossenen beiden Frauen als Schlabbeflicker-Ikonen erinnern an die damaligen rund 30 Schuhfabriken sowie die Ausbildungsstätten der Technischen Hochschule für Kreateure und Designer Pirmasens. Unser Teammitglied Beat Hefti erinnert sich an seine dreijährige Ausbildungszeit hier.

Aus dem 18. Jahrhundert zog der Stadtgründer Ludwig IX. als Landgraf und Komponist mit seinen Truppen ab. Die hinterbliebenen Frauen schufen aus Armut mit Stoff- und Lederresten Schlappen und waren als „Schlabbemacher“ unterwegs. Damit war der Grundstein gelegt für die später florierende Schuhindustrie: Rheinberger Schuhfabriken.

Nachmittags besuchten wir das überaus interessante Planungs- und Modellatlier von Klaus Jürgen Schaaf. Hans Bonjour liess seine Beziehungen fliessen und organisierte diese Besichtigung. Zwei grosse Tische/Liegeflächen, die digital via computergesteuerte Bildschirme bedient werden. Dr. Schaaf ist Ingenieur und plant, konstruiert und verkauft Schneidegeräte für das Zuschneiden des Leders sowie Kunststoff oder gummierten Materialien. Die Maschinen werden in Italien oder der Schweiz hergestellt. Als Erinnerung an unseren Besuch bei Herrn Dr. Schaaf durften wir Paul Weber’s Buch „Der Schuh“ aus unserem BALLY-Schuhmuseum mit einer Flasche Wein von „Tenuta Bally“ übergeben.

Am Mittwoch blieben wir in Hauenstein, wo wir auch unsere Unterkunft hatten. Wir gingen zu Fuss zum anderen Ende des Dorfes. Da erwartet uns Gerhard Seibel, der Stellvertreter des Stiftungsvorstandsvorsitzenden, als Museumsbegleiter. Seine 90-minütige Tour durch dieses Schuhmuseum hat uns derart in grosse Begeisterung versetzt, dass wir am Nachmittag noch einmal alleine in aller Ruhe durch die vielen Räumlichkeiten ziehen durften. Das Museum ist so gestaltet, dass eine grosse Dampfmaschine den Eingang ziert (da klopften die Herzen des Dampfmaschinenteams heftig). Dann waren die verschiedenen Schuhherstellungsmaschinnen, Nähmaschinen, Bilder, Auswanderungsepochen aus dem 19. Jahrhundert sowie hervorragende Schuhgeschichten, die Zeugnis ablegten wie einst das Schuhhandwerk gepflegt und betrieben wurde. Parallelen zu mBally-Schuh-Museum als 3’000-jährige Schuhgeschichte und Ballyana-Museum als Familien- und Industriegeschichte zusammen. So durften wir Herrn Seibel der uns einfühlsam und sehr kundig durch das Haus führte am Schluss noch die „Memoiren von C.F. Bally“ mit entsprechender Widmung überreichen was ihn wiederum sehr freute und wir konnten fachlich wertvolle Gedanken austauschen. Es war ein echt wunderbares Erlebnis!

Am Donnerstag verliessen wir mit Gepäck das Hotel nach Hauenstein zum anderen Ende des Dorfes per Bahn. Ein Besuch in der „Gläsernen Fabrik“ hinterliess nicht den erwarteten Erfolg, denn es war eher eine „Schau-Fabrik“ als dass hier wirklich Schuhe für den Verkauf hergestellt wurden. Die dort berühmte „Schuhmeile“, lies: „ein Schuhgeschäft am anderen“ bot ein riesiges Angebot. Viel Marken wurden hier angeboten (leider keine Bally-Schuhe) - allerdings jede Marke Sportschuhe sowie Kleider, Taschen, Hüte, etc.

Wir traten unsere 4-stündige Heimreise am frühen Nachmittag an und wir hatten schöne Erlebnisse und Erinnerungen an das „Schuh-Mekka“ im Gepäck. Unsere Gespräche, das gegenseitige Kennenlernen, fachliche wie auch private Austauschen bestätigte eine schöne Kameradschaft und manchmal war es einfach auch lustig.

Danke Hansueli und Hans für euer aufwändiges Engagement und die gute Organisation. Es waren drei herrliche Tage und das Wetter war auch angenehm und mein schöner Schirm mit den Schühchen konnte ich nicht einmal gebrauchen – doch einmal für ein Bild vor dem Schuhmuseum – danke Barbara. (Bericht von Liselotte Stutz, Hägendorf)