„Bänzen“-Jass der CVP Ortspartei Deitingen

Auch in diesem Jahr lud die CVP Ortspartei die Bevölkerung resp. die Parteimitglieder im November, diesmal am letzten Tag vom Monat, zum „Bänzen“-Jass ein. Dieses Jahr wurde der Event im Rest. Wilhelmshöhe bei der Wirtin Ruth Schmid durchgeführt. Es haben 16 Personen als Jasser teilgenommen. So konnten mit vier Spiele, je die vier Runden in Angriff genommen werden. Auch dieses Jahr war der jüngste Teilnehmer mit Jahrgang 2001 aktiv mit dabei. Wie die Jahre zuvor, führte Charles Galli als Spielleiter durch den Abend. Zur vorgerückten Stunde stand auch der Sieger/Inn fest. Der erste Platz ging diesmal nicht an Doris Galli, sondern an ihren Mann Bruno. Herzliche Gratulation an den Gewinner und die Gewinnerinnen. Folgende Rangliste: 1. Platz Bruno Galli, vor Doris Galli und zum 3. Platz durfte am Fränzi Kofmel gratuliert werden. Niemand ging leer aus, auch dieses Jahr reichte es aus, dass jeder den Weg nach Hause in Begleitung von einem „Bänzen“ antreten konnte. Das Jahr ausklingen zu lassen, bei unserem traditionellen Jass-Abend, ist immer verbunden mit einem Hauch Gemütlichkeit wie auch Geselligkeit. Auch möchte ich es nicht unterlassen, mich noch einmal zu bedanken, bei den Personen aus dem Vorstand, welche es Jahr für Jahr immer ermöglichen, dass nicht nur „Bänzen“ sondern auch „Nüssli“, Mandarinen und „Schöggeli“ genascht werden können. Ein ganz grosses Merci geht an Ruth Schmid, Wirtin vom Rest. Wilhelmshöhe, welche für uns so lange ausgeharrt hatte. Es wurde doch früh am Morgen, als die letzten das Wirtshaus verlassen haben. Auch ein grosser Dank geht an unseren langjährigen Spielführer, Charles Galli. Der Vorstand der CVP Ortspartei Deitingen, wünscht euch allen eine besinnliche Adventszeit, wie auch einen guten Rutsch ins 2019. Schon jetzt zum Vormerken! Am 29. November 2019 findet der nächste Jass-Abend statt. Siehe Programm unter www.cvp-deitingen.ch

Verfasserin Franziska Sterchi-Jäggi