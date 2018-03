Am 24. November 2017 hat die Gemeindeversammlung das vom Gemeinderat vorgelegte Budget mit einem Steuerfuss von 99% abgelehnt. Deshalb muss am 16. März 2018 an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über ein neues, überarbeitetes Budget abgestimmt werden.

Der Gemeinderat und die Finanzkommission schlagen neu ein Budget mit einem Steuerfuss von 97% vor. Der Vorstand der FDP Rupperswil attestiert dem Gemeinderat gut erkennbare Sparbemühungen und ein offensichtliches Bestreben, den Volkswillen bestmöglich umzusetzen. Deshalb unterstützt der Vorstand der FDP Rupperswil das neue Budget.

Die getroffenen Sparmassnahmen stossen wohl nicht überall auf Gegenliebe. Verschiedene Einsparungen werden direkt spürbar werden, z.B. für Vereine oder auch im Bereich Bildung. In den Augen der Parteileitung der FDP Rupperswil wäre es jedoch ein falsches Zeichen, nun einzelne Sparbemühungen bekämpfen zu wollen. Dem Gemeinderat wurde der klare Auftrag erteilt, die Ausgaben zu reduzieren. Es wäre inkonsequent, diesen nun zu torpedieren und Partikularinteressen zu verfolgen. Die Ablehnung des gesamten Budgets hätte gar zur Folge, dass der Kanton darüber zu entscheiden hätte. Es wäre zu befürchten, dass der diktierte Steuersatz in diesem Fall nicht mehr zweistellig bleiben würde.

Daher empfiehlt der Vorstand der FDP Rupperswil, das Budget in der vorliegenden Fassung zu genehmigen.