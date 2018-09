(Claudia Sedelmeier) Der Kids Club mal anders. Dieses Mal ging es zur Elektra Birseck in Münchenstein.

Mit einer unternehmungslustigen Gruppe waren wir dieses Mal unterwegs nach Münchenstein. Schon bei der Hinfahrt im Zug wurde geraten was wir wohl machen werden. «Kann das Solarmobil auch richtig fahren? Wie funktioniert das? Schaffen wir das?» und vieles mehr. Bei der EBM wurden wir von Frau Gysin und Frau Aegerter in Empfang genommen. Die beiden führten uns kompetent und mit einer riesen Geduld durch den Nachmittag. Ebenfalls vermittelten sie uns viel Wissenswertes zum Thema Solarstrom. Jedes Kind durfte sein eigenes Solarauto bauen, welches natürlich am Schluss bei einem Wettrennen getestet wurde. Als Abschlussgeschenk erhielt auch noch jedes Kind ein Käppi und T-Shirt von der EBM.