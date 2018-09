Am zweitletzten Sonntag im September machten 28 Behindertensportler und -sportlerinnen sowie 10 BetreuerInnen mit Siegrist Reisen, Eiken einen Ausflug in die Ostschweiz.

Kaum auf der Autobahn gab es als erste Überraschung «Kaffee und Gipfeli». Unser Chauffeur führte uns auf direktem Weg nach Gossau vor die Tore des WALTER ZOO. Dort angekommen, schwärmten alle Gruppen aus, um die Affen, Löwen, Kamele, Erdmännchen, Zebras sowie den ganzen Zoo zu entdecken. Überraschung zwei folgte mit den Tierbegegnungen. Welch ein Staunen, als alle eine grosse afrikanische Achatschnecke, eine Bartagame und eine fünf Meter lange Tigerpython aus der Nähe betrachten und sogar streicheln konnten!

Das feine Mittagessen genossen wir im PANORAMA Restaurant, ganz in der Nähe. Selbstverständlich durfte vor der Weiterfahrt nach Flawil unser Foto-Shooting nicht fehlen. Beinahe hätten wir jedoch unseren Schoggi-Schmaus verpasst, denn plötzlich fuhr der Car Richtung Herisau, wir wollten aber nach Flawil ins maestranis’s Chocolarium (Munz). Trotzdem schafften wir es rechtzeitig zur Führung durch die Schoggi-Fabrik. Was haben wir doch alles über weisse, dunkle und braune Schokolade erfahren und wie viel durften wir probieren! Die dritte Überraschung an diesem Tag war das Dekorieren der eigenen Schoggi-Tafel.

Müde, aber überglücklich, machten wir uns mit einem Schinken- oder Käsesandwich in der Hand, auf den Heimweg. Ohne Stau führte uns unser Chauffeur wieder an die diversen Einstiegsorte zurück.

Unseren Sponsoren Basler Versicherung, Frick, Familie Froidevaux, Frick, August Benz Immobilien & Bau AG, Frick sowie Siegrist Reisen, Eiken, WALTER ZOO, Gossau und maestrani’s Chocolarium, Flawil, aber auch den beiden Organisatorinnen, Pasqualina und Marta, sagen wir Dankeschön für einen unvergesslichen Tag.