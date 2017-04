Action und Spannung erlebten die Teilnehmer des Grundkurses der Relei Zurzach. In einem einwöchigen Kurs wurden den Teilnehmern die Grundlagen des Leiterdaseins weitergegeben, welche sie dann in die Praxis ihres Gruppenstunden- und Scharalltags integrieren sollen. Doch nicht nur das. Auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm stand an der Tagesordnung.

Vom Samstag bis Freitag, 15. bis 21. April 2017, versuchen die zukünftigen Leiter in die Stei Society aufzusteigen und dabei Teil einer Gesellschaft zu werden, in der bereits grosse Persönlichkeiten wie Albert Einstein oder Pierre häufig zugegen waren. Daneben sind auch die Heilsteinexpertin, der Steinmetz, der Styler, steinalte und steinreiche Personen sowie ein Steinzeitmensch Teil der angesehenen Society. Die Teilnehmer mussten im Verlaufe des Kurses diverse Aufgaben erledigen, um Steine zu gewinnen. Damit verfolgten die Anwärter das Ziel, ebenfalls in die Stei Society aufgenommen zu werden. Am Ende der Woche und nach getaner Arbeit stiegen die zukünftigen Leiter an der traditionellen und legendären Aufnahme-Feier zur Elite auf.

Im einwöchigen GK suchten die Teilnehmer nicht nur nach Steinen, sondern lernten auch viel über das Scharleben eines Gruppenleiters. In den verschiedenen Basisgruppen konnten sich die Leiter intensiv austauschen. Daneben erlernten sie in praktischen und theoretischen Blöcken wichtige Techniken des Jubla-Wesens. Dazu gehören Pioniertechnik, Erste Hilfe, eine Wanderung selber planen und durchführen sowie Biwakieren. Das Ziel des Leiterkurses ist, die neuen Leiterinnen und Leiter optimal für ihre Aufgaben in der Schar vorzubereiten. Nach dem GK sollen die Teilnehmer fähig sein, gute Gruppenstunden zu organisieren und sich optimal im Leitungsteam einfügen.