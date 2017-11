Die A-Junioren des FC Brugg's sind wieder in der Coca-Cola-Junior-League (CCJL)! - Nachdem der Verein über 2 Jahre kein A-Junioren-Team mehr hatte, gelang diesem nun bereits nach der Vorrunde der Meisterschaft der Aufstieg in die höchstmögliche Liga. - In einem Kampfspiel bei Regen, Kälte und äusserst schwerem Terrain, gewann unser Team mit 3:1 ein echtes Finalspiel gegen den FC Fislisbach und realisierte somit diesen tollen Erfolg.