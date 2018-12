Auflösung Wettbewerb

der Volkstanzgruppe Eggenwil vom Herbstfest 2018

Mit grosser Freude konnten wir, der Präsident Fabian Scheuss und der Tanzleiter Werni Vogel, am Mittwochabend der Gewinnerin Claudia Blunschi aus Eggenwil den Fernseher gestiftet von der Firma Samsung übereichen.

Gross war die Freude als wir bei der Familie Hausherr/Blunschi an der Haustüre standen und ihr die Gratulation überbrachten.

Lösung: Im offiziellen Volkstanzregister der Schweiz befanden sich an diesem Wochenende 2029 registrierte Schweizer Volkstänze.

Mit 23 Diff. kam Claudia Blunschi am nächsten an das Resultat.

228 Konzertbesucher nahmen an unserem Wettbewerb teil.

Die Gewinner auf Platz 2 bis 10 erhalten jeweils ein gratis Eintritt für das nächste Herbstfest, das am 26. und 27. Oktober 2019 wiederum in der Mehrzweckhalle in Eggenwil stattfindet.

Alle Teilnehmer erhalten die Auswertung schriftlich zugestellt.

Herzlichen Dank allen Besuchern und Besucherinnen, welche am Wettbewerb teilgenommen haben oder nicht, für ihren Besuch an unserm Herbstfest.

Es würde uns freuen, Sie alle im Jahr 2019 wiederum in Eggenwil begrüssen zu dürfen.

Ihre Volkstanzgruppe Eggenwil

Gewinner und Gewinnerinnen des Wettbewerbs

Die glückliche Gewinnerin heisst:

Claudia Blunschi, Eggenwil (mit 23 Diff.)

Sie gewinnt den Fernseher gesponsert von der der Firma Samsung.

Herzliche Gratulation!

Weiter folgen mit:

29 Diff. Punkte Sarah Blöchliger, Schwarzenbach

30 Diff. Punkte Ida Burkart, Widen

36 Diff. Punkte Adriano Hänggli, Brugg

42 Diff. Punkte Peter Neuhaus, Windisch

43 Diff. Punkte Thomas Neuhaus, Windisch

47 Diff. Punkte Bruno Casadei, Hägglingen

53 Diff. Punkte Silvia Kellermann, Bergdietikon

54 Diff. Punkte Simon Belser, Eggenwil

72 Diff. Punkte Monika Suter, Remetschwil

Sie alle erhalten einen GRATIS-Eintritt für das Herbstfest 2019, das am 26./27. Oktober in der Mehrzweckhalle Eggenwil stattfindet.

Allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer danken wir herzlich für ihr Mitmachen.