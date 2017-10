Du hast eine mehrtätige Wanderung geplant oder möchtest auf dem Jakobsweg pilgern, bist dir allerdings nicht so sicher, wie du dein Gepäck in einem einzigen Rucksack unterbringen kannst? Wir haben hier eine Liste mit den essentiellen Dingen für deine Reise zusammengestellt, mit deren Hilfe du dein Gepäck so leicht wie möglich halten kannst – denn je leichter das Gepäck, desto mehr kannst du deine Reise genießen.

Wo drückt der Schuh?

Bevor wir uns dem Thema Gepäck widmen, allem voran das Wichtigste: Besorg dir gute Wanderschuhe, die genau zu deinen Füßen passen! Bei einer längeren Wanderung – und vor allem auf dem Jakobsweg – wirst du ständig deine Wanderschuhe tragen, Tag für Tag, von morgens bis abends. Deshalb solltest du nicht am Schuhwerk sparen und dir ausreichend Zeit dafür nehmen, das richtige Paar zu finden. Tipps, worauf du beim Schuhkauf achten solltest, findest du hier. Dasselbe gilt übrigens für deinen Rucksack: Es macht sich auf jeden Fall bezahlt, etwas mehr in einen guten Rucksack zu investieren, denn dadurch ersparst du dir unangenehme Schmerzen, die dir die Freude an deiner Wanderung schnell nehmen können.

Nun zum Wesentlichen: Was muss unbedingt mit?

Die wesentlichen Dinge, die bei einer langen Wanderung unbedingt dabei sein müssen, können grob in zwei Kategorien eingeteilt werden: Kleidung und wichtiges Zubehör.

Die Kleidung

Wenn du eine lange Wanderung planst, dann ist in Bezug auf Kleidung Minimalismus angesagt. Hier eine Liste mit den wesentlichen Kleidungsstücken:

Zwei Hosen – eine für die Nacht, eine für den Tag. Für die Tageshose empfiehlt sich ein Zipp-Off-Modell, das einfach zu einer kurzen Hose umgewandelt werden kann.

Ein T-Shirt und ein langärmliges Shirt – Baumwolle ist hier weniger geeignet, besser sind leichte Modelle aus schnell trocknenden Materialien.

Zwei Paar Socken & Zwei Unterhosen

Regenjacke oder Poncho

Ein Fleecepulli – in der Nacht kann es ganz schön kalt werden, und auch wenn du in den frühen Morgenstunden aufbrichst ist es oft noch ziemlich frisch.

Sandalen – diese kannst du abends tragen.

Kopfbedeckung – schütze deinen Kopf mit einem Hut oder einer Kappe vor der Sonne, immerhin wirst du den ganzen Tag draußen unterwegs sein.

Wichtiges Zubehör

Zu den essentiellen Dingen, die auf einer längeren Wanderung unbedingt dabei sein müssen, zählt neben Kleidung auch Folgendes:

Toilettenartikel – versuche, dich hier wirklich auf das Notwendigste zu beschränken. Falls du während deiner Reise etwas vermissen solltest, kannst du es immer noch unterwegs besorgen.

Ein Handtuch – gewöhnliche Handtücher nehmen viel Platz weg, deshalb empfiehlt sich ein Outdoor-Handtuch aus Mikrofaser. Diese sind extrem leicht und lassen sich auf eine sehr kleine Größe zusammenfalten. Halte vor deiner Reise die Augen offen, denn hin und wieder werden diese speziellen Handtücher bedruckt und als Werbemittel verteilt – denn ein Outdoor-Handtuch mit Logo kommt meist viel herum, wobei zahlreiche Blicke darauf fallen. Für Unternehmen übrigens eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen – weitere Infos dazu gibt’s hier.

Sonnenbrillen & Sonnencreme – ein absolutes Muss, um bei langen Wanderungen in der Sonne einen angemessenen Schutz für Augen und Haut zu gewährleisten.

Handy & Ladegerät – auch wenn du bei deiner Reise einmal ganz deine Ruhe haben möchtest: Ein Mobiltelefon ist ein Muss, vor allem wenn du allein unterwegs bist!

Kamera & Ladegerät – damit du deine Eindrücke festhalten kannst. Wenn dein Handy über eine gute integrierte Kamera verfügt, dann kannst du dieses Extra-Gewicht allerdings vermeiden.

Taschenlampe – dasselbe gilt hierfür: Eine Taschenlampe wirst du mit ziemlicher Sicherheit brauchen, wenn dein Handy allerdings eine eingebaute Taschenlampenfunktion hat, dann kannst du auch hier an Platz und Gewicht sparen.

Schlafsack & Ohrstöpsel – für erholsame Nächte trotz schnarchenden Mitreisenden oder Zimmerkollegen.

Schweizer Taschenmesser

Schmerzmittel, Nadel & Faden – für den Notfall. Nadel und Faden dienen der Behandlung von Blasen an den Füßen: Die Nadel einfach mit einem Faden durch die Blase ziehen und sie mit Hilfe des Fadens auslassen – so ersparst du dir schmerzhafte Wunden.

Diese Packliste umfasst selbstverständlich nur das Minimum an dem, was du auf deiner Wanderung/Reise brauchen wirst. Die meisten Reisenden finden es z. B. angenehmer, etwas mehr Kleidung mitzubringen und dafür weniger oft auf Waschmöglichkeiten in den Unterkünften angewiesen zu sein. Wir wünschen eine gute Reise!