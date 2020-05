Auf den Spuren von Apostel Paulus

I miner Agenda stoht hüt «Abflug nach Griechenland»

jo, en interessanti Woche hättet mir mitenand

uf de Spure vom Apostel Paulus wölle verbringe

aber das Virus Corona tuet eus zwinge

dass mir müend deheime bliebe

mit Spaziere, Läse etc. Zyt vertriebe

me chönnt jo aber au probiere

Gschicht vom Paulus deheime studiere

aber an Ort und Stell macht das viel meh Spass

und uf d’Usfüehrige vom Kurt isch besser Verlass

er het sich so lang vorbereitet uf die Reis

und dra freue cha sich jetzt e keis

er isch intensiv go rekognosziere

um eus Teilnehmer, die meischte vo Schliere

es i-drücklichs Erlebnis chönne biete

Corona tuet jetzt alles verbiete

Thessaloniki – Philippi – Kavala

lueget mit jetzt uf de Griecheland-Charte a

mir hättet vieli Gottesdienst dörfe fyre

und vieles vom Läbe vom Paulus chönne ghöre

au jede Obe im ene andere Hotel a de Bar eis trinke

und nachher in seelige Tüfschlaf versinke

denn anstrengend isch die Reis jo glich

aber an Ydrück vo Griecheland werdet mir rich

au über Gschicht vo dem Land hättet mir vieles erfahre

dur de Kanal vo Korinth ebefalls gfahre

Athen by Nacht han ich scho lang wölle erläbe

uf das freu ich mich jetzt au vergäbe

chöned mir eus ächt wieder emol uf ene Reis freue

de Kurt tuet eus aber nümm betreue

mir wänd ihm aber glich Danke säge

viel Literatur het er müesse zäme träge

um eus über de Paulus z’informiere

und jetzt - --goht er gly fort vo Schliere

mir beduuret würklich, dass er eus verloht

wünsched ihm aber viel Gfreuts a sim neue Würkigsort

Helen Adler