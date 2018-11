Landratswahlen 2019 „Halten sagt die SVP bz vom 14.11.2018

Ich sage nur dies, was hatte Deutschland einmal für einen Führer, dann den 2. Weltkrieg. In der Schweiz die SVP doch auch, mit dem Führer Dr. Christoph Blocher ging es aufwärts. Heute haben wir viele Führer, es sind einfach Milliardäre. In Amerika sogar einen mit dem Slogan America First, alle anderen „Last“. Keine Widerrede, wenn ich im Amt verantwortlich bin, dann sorge ich für meine Leute von meinem Land. Bin mir aber auch bewusst, dass ich Nachbarn und auch Freunde haben muss. Dies gilt auch für die Schweiz. Z.B. nach dem Weltkrieg verdankte Deutschland meiner Meinung nach den Amerikanern das Wirtschaftswunder. Und wie? Mit dem Marshall Plan. Dann dies zu Europa: Danke an Adenauer und De Gaulle, die beide einsahen, wenn es den Nachbarn gut geht, dann geht es auch mir gut. Wir haben jetzt die EU, perfekt ist sie nicht. Siehe Italien und Griechenland, die ihre Probleme haben. Und was dann? Man hilft sich untereinander. Doch es muss auch die Einsicht vorherrschen, dass man Hilfe annimmt. Ich meine jetzt vor allem die rechtspopulistische italienische Regierung. Griechenland, man kann hoffen. Und jetzt zu meinem Land, die Schweiz. Wir haben jetzt die NEIN zur «Selbstbestimmungs»-Initiative. Ich sage nicht ja wie die Fans der SVP, ich sage NEIN. Warum? Eben wir sind in Europa eine Familie, basta. Wir wollen keinen Krieg mehr, nein nur den Frieden. Traurig stimmt mich England mit dem BREXIT. Habe viele Freunde in Schottland, so auch in England. Meine Freunde sagten nicht ja zu Brexit. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es kann erneut zu einer Volksabstimmung in Grossbritannien kommen. Und auch wir in der Schweiz müssen uns bewusst werden, allein sind wir gar nichts, nur gemeinsam haben wir den Erfolg für unser VOLK.