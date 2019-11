Ankündigung: Der Männerchor singt am Sonntag, 10.11.2019 in der ref. Kirche Wangen b. OLten

Ankündigung

Männerchor Wangen bei Olten – aus Tradition ein Chor mit Zukunft, singt am Sonntag, 10. November, in der ref. Kirche Wangen b. Olten

Beim Männerchor Wangen bei Olten liegt die Tradition in seinem langjährigen bestehen, in der Experimentfreudigkeit, in der Suche nach neuen Werken, in den stark gesteigerten musikalischen Ausdrucksformen und in der gepflegten und gelebten Kameradschaft.

Die Sänger des Männerchors Wangen bei Olten singen mit beherztem Engagement «zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen» unter der Leitung von Roland Basler. im Gottesdienst, am Sonntag, 10. November 2019 in der reformierten Kirche, Wangen bei Olten.

Auf dem Programm stehen u.a. «Gott mein Herr» (als Gospelsong: «Halleluja»), «Lobet den Herrn» (als Gospelsong: «Oh when the Saints») und die Abschieds Hymne «Als Freunde kamen wir» (nach einer Tessinerweise, deutscher Text von Gerd Onnen).

Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Konzert und danken gleichzeitig unseren aktiven und passiven Mitglieder und Gönner.

Der Männerchor probt jeden Mittwoch von 20.00 bis 21.45 Uhr im Säli der ref. Kirche Wangen bei Olten. Neue Sänger sind herzlich willkommen.