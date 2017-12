Der Start ins Turnjahr 2018 ist fulminant! Das wochenlange Einstudieren und die schweisstreibenden Trainingsstunden haben sich gelohnt. Nun können wir Ihnen ein vielseitiges Programm unter dem Motto "Turn de Suisse" präsentieren. Was wird man da wohl alles entdecken und bestaunen können?

Es erwartet Sie eine Reise mit unterschiedlichen turnerischen Darbietungen an bekannten Orten und Regionen der Schweiz. Lassen Sie sich überraschen, fiebern Sie für Ihren Lieblingskanton mit und sind Sie Teil unserer Show. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt der Unterhaltung, Akrobatik und Tanz.

Nicht nur die Show zählt, auch das Ambiente soll stimmen. Deshalb verwöhnen wir Sie auch mit Köstlichkeiten aus der Küche. Auf Vorbestellung servieren wir Ihnen um 19.15 Uhr das Turnershow-Menü (kleiner Salat, Rindsgeschnetzeltes mit Teigwaren und Rüebli). Nach der Vorstellung können Sie sich weiterhin in unserer Festwirtschaft verwöhnen lassen, das Tanzbein zur Livemusik von "The Orlandos" schwingen und/oder den Abend an unserer Bar ausklingen lassen.

Die ganze Turnerfamilie blickt auf einen unterhaltsamen und geselligen Abend in der Turnhalle Remigen. Wir freuen uns bereits heute, Sie bei uns begrüssen zu dürfen.

Informationen

Montag, 1. Januar 2018

Samstag, 6. Januar 2018

Samstag, 13. Januar 2018



Eintritt: CHF 15.00

Türöffnung: 19.00 Uhr

Showbeginn: 20.15 Uhr



Reservationen: Von Montag bis Freitag zwischen 19.00 und 20.00 Uhr unter 056 284 14 56.

www.stvremigen.ch

(Text und Bilder von Aline S.)