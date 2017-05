Seit 1. Mai 2007 ist Barbara Lang in der Altersresidenz Falkenstein tätig, zu Beginn in der Pflege, seit bald 7 Jahren in der Tagesstätte Villa Herzog als Fachfrau Aktivierung.

Barbara Lang ist die kreative Seele der Tagesstätte. Ob mit Holz, Lehm, Ton oder auf Papier, ihre Künste kennen keine Grenzen. Sie gibt ihr Wissen gerne an die Gäste der Tagesstätte weiter und bringt schlummernde Talente und Fähigkeiten zum Blühen.

Geschäftsleitung, Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden der Altersresidenz Falkenstein gratulieren Barbara Lang zum 10-jährigen Dienstjubiläum ganz herzlich. Ihre besondere Begabung bedeutet allen sehr viel und wir freuen uns auf weitere Kunstwerke à la Barbara Lang.