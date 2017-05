Während des Schuljahres gehört ein Schultag ganz dem Kongo. Diesmal am 9. Mai 17. Warum ein Kongo-Tag? …weil dort, genauer: in Kamutanga, Provinz Kasayi - also im Südwesten des Kongo - unsere Partnerschule ist; …weil wir Kontakt halten mit den Schülerinnen und Schülern in Kamutanga indem wir uns Briefe schreiben und - vor allem wir aus der Schweiz – auch Geschenke machen. Letztes Jahr stellten wir mathematische Lernspiele her und gaben sie Msgr. Joseph Kalamba mit, als er in den Kongo zurück reiste, und am Dienstag, 9. Mai, knüpften wir am Morgen Freundschaftsbändeli, erhielten Infos in Wort und Bild über die Partnerschule und die Situation in und um Kamutanga, sangen ein neues Afrika-Lied und hörten viel afrikanische Musik; …weil Fotos hin und her gehen; ...weil wir die Schule finanziell unterstützen helfen mit dem SPONSORENLAUF; …weil wir nicht einfach Geld für Diverses schicken, sondern die – bis jetzt sehr erfolgreiche – Weiterbildung der Lehrkräfte bezahlen! Der Sponsorenlauf begann mit dem ersten Start der Schülerinnen und Schüler um 14 Uhr, 11 Minuten laufen auf einer 200m-Runde, das ist schon etwas ermüdend! 9-13 Runden, das war die meist gelaufene Strecke! Ab 18 Uhr starteten die Lehrkräfte, Eltern, Freundinnen und Freunde der Schule! Da war auch eine Gehstrecke eingebaut, die aber während 20 Min. gegangen werden musste. Den wunderbaren Abschluss des Tages bildete der Kulturen-Apéro! Eltern von 65 SchülerInnen brachten etwas typisches oder eben ganz spezielles aus ihrem Land mit. Ein sehr buntes, ansprechendes, feines Buffet entstand. Leider konnte man nicht von allen Köstlichkeiten probieren…! Allen Laufenden, Organisierenden, Durchführenden, Backenden und Unterstützenden ganz herzlichen Dank. Ob wir das Ziel von Fr. 15‘000.– erreicht haben, das wissen wir noch nicht. Wer das Kongo-Projekt der Schule Brühl auch noch unterstützen möchte kann dies gerne tun: Regiobank AG, Betu Abue, CH30 0878 5003 2308 5017 5

Bericht von Ursula Sinniger-Mangold