Die Musikgesellschaft Obergerlafingen ist dabei, sich neu aufzubauen, nachdem sie in den letzten Jahren einen starken Rückgang der Mitgliederzahl verkraften musste. Dazu gehört auch, dass sie vermehrt in der Oeffentlichkeit auftritt. So hat sie wieder den Muttertagsgottesdienst begleitet, mit anschliessendem Ständchen, die Senioren musikalisch von ihrer Reise empfangen und soeben die Einweihung des Biergartens der Oeufi-Brauerei mit einem Konzert unter Leitung von Urs Meier begleitet (siehe Foto). Da war nicht nur das Bier frisch, da kam auch die Musik frisch und gefällig daher und wurde vom Publikum mit reichlich Applaus belohnt. Weitere Auftritte in und um Obergerlafingen sind geplant.

Zur Ergänzung der Register sucht die MGO weitere Musikanten, die Freude haben, in einem kleinen Corps mitzumachen und Lücken zu füllen. Die MGO ist eine aufgestellte, motivierte und kameradschaftliche Gemeinschaft, wo neue Musikanten herzlich aufgenommen werden. Kommen Sie am Dienstagabend vorbei und schnuppern Sie!

www.mgobergerlafingen.ch