AGVS Auto Ausstellung Stein - Beliebter Treffpunkt im Fricktal

CRC. Die AGVS Auto Ausstellung Stein vom 18. – 20. Oktober 2019 entpuppte sich auch in diesem Jahr als beliebter Treffpunkt im Fricktal. Der Event hinterlässt viele positive Erinnerungen und schloss mit einem riesigen Besucheransturm am Sonntagnachmittag.

Bereits der Eröffnungsabend vom Freitag lockte - trotz Regen - viele Besucherinnen und Besucher ins Sportcenter Bustelbach in Stein. Wie in den Vorjahren nutzten unzählige Personen den sonnigen Sonntag für den Besuch des beliebten Events und die Organisatoren schleppten viele zusätzliche Festbankgarnituren in den Aussenbereich, damit möglichst viele Gäste eine Sitzgelegenheit fanden. Der Platz inmitten der Food-Trucks entwickelte sich zum beliebten Meeting-Point für Besucher jeden Alters.

Messe als Informationsquelle

In den Ausstellungshallen entwickelte sich ein konstanter Besucherstrom. Die Autofans konnten über 140 Neuwagen bestaunen und informierten sich bei den 25 Ausstellern und Gastausstellern über die aktuellsten Trends und Entwicklungen in der Autobranche. Der AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz), Sektion Aargau, zieht ein äusserst positives Fazit der Mehrmarken-Ausstellung im Fricktal, die bereits zum elften Mal stattfand.

Ausblick

Die AGVS Auto Ausstellung Aarau West findet vom 13. bis 15. März 2020 statt und vom 21. - 23. August 2020 führt der AGVS erstmals eine Auto Ausstellung Wohlen (Freiamt) durch.