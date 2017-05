CRC. An der AGVS Auto Ausstellung aarauWEST (7. – 9. April in Oberentfelden) wurden in diesem Jahr 180 Autos präsentiert. Dies war die richtige Antwort beim Wettbewerb, bei dem unzählige Ausstellungsbesucher mitmachten. Am Samstag, 29. April 2017, überreichte Martin Sollberger, Präsident AGVS (Auto Gewerbe Verband Schweiz, Sektion Aargau), den glücklichen Gewinnern ihre Preise.

Heinz Brändli gewann den ersten Preis (vier Pirelli Sommer- oder Winterreifen), Edith Krucker erhielt den zweiten Preis (Einkaufsgutschein bei Metzgerei Berchtold) und David Burch freute sich über den dritten Preis (Eintritt Bad Schinznach für zwei Personen). Die nächste AGVS Auto Ausstellung aarauWEST findet vom 16. – 18. März 2018 statt.