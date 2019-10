AGVS Auto Ausstellung

CRC. Am Dienstag, 14. Oktober 2019, überreichte Martin Sollberger (Präsident AGVS, Sektion Aargau) die Preise an die glücklichen Gewinner des beliebten Wettbewerbs, welchen der AGVS jeweils an der Auto Ausstellung Aarau West durchführt.

Auch in diesem Jahr durften sich die Gewinner über attraktive Preise freuen. Der erste Preis, 4 Pirelli Sommer- oder Winterreifen bis max. 18 Zoll, ging an Edith Krucker, Hirschthal, die bei der Übergabe von Damian Stäger vertreten wurde. Antonio Fodaro, Rupperswil, gewann den zweiten Preis, einen Gutschein für ein Essen oder sportliche Aktivitäten im Tenniscenter aarau-WEST. Der dritte Preis, ein Eintritt für zwei Personen im Bad Schinznach, wurde an Fabienne Lüscher, Oberentfelden, überreicht. Die korrekte Antwort zur Wettbewerbsfrage „Wie viele Neuwagen wurden gemäss Auto Schweiz im Jahr 2018 verkauft?“ lautete übrigens 299‘716 Einheiten.